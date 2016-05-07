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    «Краснодар» обновил клубную эмблему

    «Краснодар» представил новую эмблему клуба. Изменения коснулись цветовой гаммы, а также размеров и форм некоторых элементов логотипа.

    Так, основной зеленый фон стал более темным и приведен в соответствие с цветом официальной формы команды. Бык в центре композиции стал крупнее и приобрел более насыщенный черный цвет.

    Кроме того, изменился изгиб ленты в верхней части эмблемы, а название клуба выделено более четким черным контуром.

    На изображении слева представлен старый вариант логотипа, справа – новый.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 19:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:23

      бычара пожирнел, готов на бойню...

      1
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 7 мая 2016, 22:16

      Подкова еще изменилась. (Конкурс найди 10 отличий :-D )

      0
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      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > dobrynia 8 мая 2016, 07:16

      Ага,а ещё мяч повернули и дудки с боковыми каёмками более жирными сделали))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 мая 2016, 21:47

      Изменения колоссальные.

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 7 мая 2016, 21:18

      Более ярче и колоритнее сделали цвета, да увеличили быка. Изменений больших нет, но смотрится лучше)

      1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 7 мая 2016, 20:31

      По сути тоже самое

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 мая 2016, 19:54

      Более крупную корову нарисовали.

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