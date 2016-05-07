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    Девич, Портнягин и Канунников выйдут с первых минут против «Краснодара»

    Стало известно, в каких составах выйдут на матч 27-го тура РФПЛ «Рубин» и «Краснодар».

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Бергстрем, Набиуллин, Оздоев, Кисляк, Канунников, Девич, Карадениз, Портнягин.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Пилявский, Ткачук, Цакташ, Джалилов, Билялетдинов, Дядюн.

    Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов, Газинский, Вандерсон, Мамаев, Смолов.

    Запасные: Дикань, Синицын, Марков, Эбуэ, Торбинский, Жоаозиньо, Перейра, Быстров, Ари.

    Напомним, поединок начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 18:46
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