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    Председатель СД «Ростова»: «Сделаем все, чтобы нашему стадиону было не стыдно принять матч с любой командой»

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов отметил, что клуб практически решил все вопросы по подготовке стадиона «Олимп-2» для участия в еврокубках. Напомним, желто-синие по итогам 27-го тура РФПЛ обеспечили себе путевку как минимум в Лигу Европы на следующий сезон.

    «Есть вопрос по пресс-центру, но мы найдем приемлемое решение. Мы подготовим наш стадион в соответствии со всеми требованиями для игр в еврокубках. Мы сделаем все, чтобы нам не было стыдно принять любую команду из любой страны.

    Мы знаем наши недостатки и проделали достаточно большую работу. Все вопросы мы решим. Какие даты, я точно не помню, но есть временные отсечки, и мы знаем, какие документы потребуются. Осталось уладить последние формальности», – сказал Узденов.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2016 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 7 мая 2016, 17:47

      Али Узденов, - кавказоиды все к рукам прибрали, твари!!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 мая 2016, 15:56

      Да нормальный стадион. В парке,рядом водочка,винцо, пивко,шашлычки,мой товарищ на лошадях катает....Короче приезжайте на Лигу Чемпионов...( Жалко мест на стадионе маловато))

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