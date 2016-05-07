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    Сафонов считает, что ЦСКА должен обыграть «Терек»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозам на предстоящий поединок 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Тереком». По его мнению, армейцы должны реабилитироваться за поражения в финале Кубка России и обыграть грозненцев.

    «Армейцы тяжело идут, в Кубке России они откровенно разочаровали своей игрой. Поэтому хотелось бы, чтобы футболисты ЦСКА смогли несколько реабилитироваться за свой конфуз в Казани», – сказал Сафонов.

    Напомним, матч ЦСКА – «Терек» начнется в 14:30 мск. Полный прогноз Алексея Сафонова на 27-й тур РФПЛ читайте в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 12:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      scikuni 7 мая 2016, 13:09

      сафонов любит мешкам подлизывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 7 мая 2016, 12:58

      ЦСКА вперед!!!

      0
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