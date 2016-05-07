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    Гвардиола: «В «Баварии» есть человек, который хочет мне навредить»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола уверен в том, что в клубе есть человек, который хочет ему навредить. В то же время специалист признал, что это мало волнует, так как со следующего сезона он возглавит «Манчестер Сити».

    «Для меня нормально выражать свое мнение персоналу и игрокам. Но есть люди, которое потом говорят за спиной, чтобы навредить мне. За последние три года это случалось уже несколько раз. Возможно, этот человек останется здесь и на следующий сезон. Но он вредит не мне, а всему клубу», – заявил он.

    Источник: Skysports

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    07.05.2016 11:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2016, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мюллер

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Garrincha58 7 мая 2016, 14:49

      Хуюллер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 13:49

      Каталонский физрук отмазки лепит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 7 мая 2016, 13:14

      Надоел шмара плешивпю ныть. Физручело позррный

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      wh1sp3r 7 мая 2016, 12:19

      Таски?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > wh1sp3r 7 мая 2016, 13:01

      По любому.

      1
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