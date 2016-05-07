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    Гилерме сыграл 150-й матч за «Локомотив»

    30-летний голкипер «Локомотива» Гилерме сыграл свой 150-й матч в чемпионате России. Юбилейной для стража ворот стала игра 27-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (1:2).

    Гилерме стал седьмым по счету вратарем в истории первенства, которому покорилась эта отметка. Лидирует в рейтинге Игорь Акинфеев (ЦСКА, 336 матчей), а за ним расположились Вячеслав Малафеев («Зенит», 328), Сергей Овчинников («Локомотив», 277), Сергей Рыжиков («Рубин», 235), Заур Хапов («Алания», 203) и Антонин Кински («Сатурн», 182).

    Гилерме играет за железнодорожников с 2007 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 10:57
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      bringing 7 мая 2016, 11:49

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