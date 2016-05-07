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    Аленичев: ради «Спартака» отказался бы от должности помощника Моуринью

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не согласился бы на сотрудничество с Жозе Моуринью ради продолжения работы в стане красно-белых.

    «Ни в коем случае не хочу сказать плохие слова о ван Гаале, но мне хочется, чтобы Жозе работал в Англии. И это, знаю, его мечта – остаться в АПЛ. Когда полтора года назад приезжал в «Челси» на стажировку, Моуринью говорил, что счастлив там. Перевез семью, дети учатся в Англии, и, конечно, ему хотелось бы остаться там на долгие годы. Желаю ему как можно быстрее возглавить английский клуб.

    Что будет, если он позовет меня в штаб «МЮ"? Откажусь, останусь в «Спартаке». Жозе, кстати, меня уже звал помощником. Я отказался. Куда звал? В «Челси», когда приезжал на мой прощальный матч», — сказал наставник московской команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2016 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 мая 2016, 09:12

      иди в Кубань и выведи ее в зону ЮГ))

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