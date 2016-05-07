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    Аленичев: «Спокойно отношусь к слухам о Бердыеве»

    Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что его не интересуют слухи о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером красно-белых.

    «Как отношусь к слухам о Бердыеве в «Спартаке»? Спокойно отношусь. Может быть, те, кто специально вбрасывает информацию, думают, что Аленичев занервничает? Нет, я прекрасно понимаю, что таких слухов очень много в нашем деле. Вокруг каждого тренера!

    Посмотрите, что сейчас происходит с ван Гаалом в «МЮ», сколько вбросов – и не думаю, что голландец на них как-то реагирует. Поэтому и я спокойно отношусь. Предстоит совет директоров, на котором мне все скажут. Как только вызовут и объявят, допустим: «Все, у тебя последняя неделя работы», – это уже определенность», — сказал наставник.

    На данный момент Курбан Бердыев возглавляет «Ростов», с которым занимает первую строчку в чемпионате России, имея в активе 54 очка после 27-ми туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2016 06:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 мая 2016, 12:26

      А как жешь кружева,забегания и всякая спартаковская чушь???

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 7 мая 2016, 10:38

      Бекеевич нужен "Ростову". Пример "Лестера" заразителен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 7 мая 2016, 10:25

      Оставьте Бекиевича в покое, он нужен Ростову!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 09:50

      У Аленичева все получится.Каждый на своем месте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2016, 08:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто-то постоянно возвышает деятельность Бердыева, который особенно
      ничего из себя и не представляет. Ростов и без него в прошлом занимал
      лидирующие позиции, про это нужно не забывать. А Д.Аленичев работает
      и всё у него получится со временем.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > vladimir-7 7 мая 2016, 09:54

      Кто то постоянно пытается принизить заслуги Бердыева. Вот пару сезонов назад Ростов при Божовиче выбился в лидеры, но потом сдулся. А следующий сезон с Божовичем посыпался и именно Бердыев вытянул Ростов из низа. А теперь является лидером. Тут вот история очень похожа на Лестер- когда чуть не вылетели в чемпионшип, а потом победили в АПЛ. Бердыева можно не любить, но нельзя не признать, что он умеет ставить его в обороне. Лучше уж с таким тренером выиграть хотя бы кубок, чем хрен знает сколько лет быть без трофеев и ожидать уже мифический спартаковский футбол

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 мая 2016, 08:15

      Работа найдется, а да ван Гаалла еще дорасти нужно...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 мая 2016, 08:10

      С Бердыевым Спартак потеряет свою непредсказуемость.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 7 мая 2016, 07:03

      Удачи Дмитрий в оставшихся матчах! Что касается журналистов нужно издать закон о подтверждении выдаваемой информации, которое наказуемо в случае вброса лжи большими административными штрафами,чтобы задумались прежде чем писать и штраф выплачивается потерпевшему с налогами и госпошлинами!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > meiram 7 мая 2016, 07:14

      Поддерживаю!

      1
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