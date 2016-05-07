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    Аллегри: «Теперь «Ювентус» должен подумать о победе в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью после продления контракта с клубом до 2018 года.

    «Теперь «Ювентус» должен подумать о победе в Лиге чемпионов. «Юве» обязан показать большое выступление в Лиге чемпионов, и когда я говорю «большое», я имею в виду, что мы должны быть наравне в лучшими клубами Европы.

    Футболисты должны лучше строить игру, а также совершенствовать индивидуальное мастерство. Прежде всего у них должны быть большие амбиции, которые не зависят от ожиданий. Мы должны работать над этим, чтобы иметь сильную уверенность в себе, потому что мы – технически одаренная команда», – сказал Аллегри.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    07.05.2016 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      Rus_Football Na_DNE 7 мая 2016, 10:14

      Ждем победы всей семьей!

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 7 мая 2016, 10:09

      Я долго жду ,но надеюсь это не за горами

      0
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      Рейтинг: +25

      cmygeHm 7 мая 2016, 02:25

      Ты чертовски прав Ссими...пара лигу брать...Буфон кьеллини погба Дибала... Составчик Бомба!!!! Пирло б еще и дель Пьеро))

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