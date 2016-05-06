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    Гвардиола: «Те, кто рассказывают о конфликтах в команде, хотят навредить мне»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что между ним и клубным доктором произошла ссора после ответного матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1). Напомним, несмотря на победу в этой игре мюнхенцы вылетели из турнира.

    «Что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Те, кто рассказал об этом, хотели навредить мне, и такое много раз случалось во время моей работы здесь. Так продолжается на протяжении трех лет.

    Внутренняя информация просочилась в прессу, но для меня это не проблема – я уже привык. Меня здесь не будет после этого сезона, а человек, передающий прессе клубные сведения, останется. Для команды это проблема», – сказал Гвардиола.

    Источник: ESPN

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    06.05.2016 23:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 9 мая 2016, 19:46

      Ты сам себе навредил,когда подписал контракт с Баварией

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 13:51

      Как бомбит то каталонца, который развалил такую шикарную команду, поскорее бы уже он свалил.

      -2
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      Рейтинг: +10

      Ar sen 7 мая 2016, 01:04

      Кубок лиги чемпионов - это дефицит для всех клубов !!!
      Это не чемпионат местный.
      А в остальном Гвардиола при успел.
      Стоить с помнить, когда "БАВАРИЯ" пред последний раз выиграла Л.Ч. т.е. до Юпа Х.

      -2
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > Ar sen 7 мая 2016, 13:52

      тогда у Баварии не было такого состава

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 7 мая 2016, 00:07

      Ой чмошник Каталонский. Гниль а не тренер. Поскорей бы шмара смылся в МС. Шавка физручная. Мудило ватокатное. Всё ему врачи виноваты. Пидор

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