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    Берлускони: «Уже год я работаю над продажей «Милана»

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о своем желании продать клуб.

    «Уже год я работаю над тем, чтобы продать «Милан». Я бы хотел видеть его в умелых руках человека, который сможет обеспечить команде будущее.

    Я бы предпочел продать «Милан» итальянцу и жду любых предложений от тех, кто в этом заинтересован.

    Как и любой, кто следит за командой, я страдаю от плохой игры «Милана» – возможно, страдаю даже больше, чем фанаты, ведь я вложил в него более миллиарда евро», – сказал Берлускони.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.05.2016 21:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 7 мая 2016, 23:06

      Надо брать!!!заебало в краснодаре сидеть.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 мая 2016, 07:19

      Продавай уже хоть кому-нибудь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 мая 2016, 00:13

      Купить что ли...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 21:43

      Деньги мафии..

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