«Ростов» – «Локомотив». Все голы

В матче 27-го тура РФПЛ между «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Азмун, 8;

2:0 – Нобоа, 45;

2:1 – Шкулетич, 52.