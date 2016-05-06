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    «Ростов» – «Локомотив». Все голы

    В матче 27-го тура РФПЛ между «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Азмун, 8;

    2:0 – Нобоа, 45;

    2:1 – Шкулетич, 52.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      serhz 7 мая 2016, 15:34

      А почему Нобоа ? -это Тарасик красиво сыграл головёнкой !.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 мая 2016, 00:42

      на те же грабли сколько можно наступать? из года в год одно и то же

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 20:34

      И вспомнилась песня-"Опять от меня сбежала,последняя электричка,,,))))

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