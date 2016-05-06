«Ростов» – «Локомотив». Все голы

А почему Нобоа ? -это Тарасик красиво сыграл головёнкой !.
В матче 27-го тура РФПЛ между «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Азмун, 8;
2:0 – Нобоа, 45;
2:1 – Шкулетич, 52.
В матче 27-го тура РФПЛ между «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Азмун, 8;
2:0 – Нобоа, 45;
2:1 – Шкулетич, 52.
А почему Нобоа ? -это Тарасик красиво сыграл головёнкой !.
на те же грабли сколько можно наступать? из года в год одно и то же
И вспомнилась песня-"Опять от меня сбежала,последняя электричка,,,))))