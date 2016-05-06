«Ростов» – «Локомотив». Миранчук, Касаев и Шкулетич выйдут в основном составе гостей

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 27-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Баштуш, Ротенберг, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Полоз, Азмун.

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Дюрица, Логашов, Чорлука, Михалик, Самедов, Тарасов, Касаев, Миранчук, Шкулетич.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.