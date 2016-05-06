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    «Ростов» – «Локомотив». Миранчук, Касаев и Шкулетич выйдут в основном составе гостей

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 27-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Баштуш, Ротенберг, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Полоз, Азмун.

    «Локомотив»: Гилерме, Денисов, Дюрица, Логашов, Чорлука, Михалик, Самедов, Тарасов, Касаев, Миранчук, Шкулетич.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    06.05.2016 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 6 мая 2016, 19:43

      Какой же Логашов еблан!!! Нахера он вообще в команде??? Его уровень - 2 дивизион и не выше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > max74 6 мая 2016, 21:47

      Он 2 раза в сезоне вышел на поле. Сначала с Краснодаром 3 гола привез, теперь с Ростовом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 6 мая 2016, 19:09

      Локо вперед!!!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 19:02

      Всё смотрим. Иисус,Будда,Аллах и другие боги помельче с нами!!!

      0
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