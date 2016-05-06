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    Водитель автобуса и медицинский штаб «Уфы» спасли девушку от гибели

    Водитель автобуса и медицинский штаб «Уфы» спасли девушке, оказавшейся в бессознательном состоянии на дороге, жизнь. Это произошло после возвращения молодежной команды после матча 27-го тура с «Крыльями Советов».

    «По окончании выездного матча молодежных команд дублеры ФК «Уфа» отправились домой на клубном автобусе. Примерно в 60 км от Уфы водитель Владислав Тимирбаев заметил лежащую на дороге девушку. Остановив автобус, он выбежал навстречу летевшей на девушку грузовой фуре, тем самым предотвратив гибель находящейся в бессознательном состоянии пострадавшей. Медицинский штаб дубля «Уфы» оказал ей экстренную помощь», – говорится в сообщении.

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2016 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +126

      Jiver 6 мая 2016, 15:35

      Молодцы! Так сделает не каждый... И от этого душа болит, от безразличности друг к другу. Люди, будьте добрее и внимательнее.

      5
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 6 мая 2016, 14:44

      молодцы!

      4
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