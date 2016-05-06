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    Чебан: «Ростов» прошел лицензирование для еврокубков»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что «Ростов» прошел лицензирование для участия в еврокубках на следующий сезон. Отметим, что на данный момент донская команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

    «Ростов» прошел лицензирование, там остались дополнительные формальные вещи. Но пока официального письма не было. По другим клубам проблем нет. На следующей неделе комиссия, все идет в рамках регламентных норм», – сказал Чебан.

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2016 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      Reets 6 мая 2016, 15:05

      У Бухарова после Зенита только щеки спали. Зря вы так, он еще прибавит и поиграет.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 мая 2016, 14:38

      Зря так по Бухарову, его время придет, как только отойдет от травмы и наберет форму.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 6 мая 2016, 15:45

      Господь с тобой,Он эту форму только что сбросил))) А то кг 130 весил))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 14:12

      А кто там пел,что не пройдут лицензирование? Ауууу

      2
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      ...
      Рейтинг: +140

      Reets > андрей андреев 6 мая 2016, 15:07

      Не обращайте на это внимание. Злопыхателей хватает у каждой команды. )

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      Рейтинг: +16

      bibibois > андрей андреев 6 мая 2016, 16:10

      а толку пролетят как фанера ....

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