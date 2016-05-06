Чебан: «Ростов» прошел лицензирование для еврокубков»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что «Ростов» прошел лицензирование для участия в еврокубках на следующий сезон. Отметим, что на данный момент донская команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

«Ростов» прошел лицензирование, там остались дополнительные формальные вещи. Но пока официального письма не было. По другим клубам проблем нет. На следующей неделе комиссия, все идет в рамках регламентных норм», – сказал Чебан.