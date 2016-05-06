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    Божович: «Являюсь фанатом Путина. Он – единственный человек, который может сохранить мир»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович объяснил свое появление в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из мероприятий.

    – Как СМИ восприняли ваше появление в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина на одном из мероприятий?

    – Нормально. Лично я думаю, что Путин – единственный человек, который может сохранить мир. Все, что делают Европа и США, – это очень опасная игра, которая может закончиться плачевно. Являюсь большим фанатом Путина. Поэтому всегда буду носить футболки с его изображением.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2016 12:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 6 мая 2016, 21:33

      работу хочет в России!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 мая 2016, 14:45

      Возьми Тарасова к себе в команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 14:26

      Лучше бы ты был фанатом Ростова,чуть не вылетели из-за тебя в прошлом году. А почему ты лижешь,понятно... Црвена Звезда тоже тоже финансируется Газпромом.( Кстати,и Шальке-04).А мы здесь ходим с протянутой рукой,спонсора ищем..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Reets > андрей андреев 6 мая 2016, 15:14

      Согласен по поводу "чуть не вылетели". Читал интервью(не помню кого, Дьякова вроде), так вот в нем интервьюируемый сказал, что после победы в кубке, выходили с задачей пропустить поменьше. Но мое мнение - болельщикам стоит быть благодарными за трофей, всё-таки терпели и выиграли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 6 мая 2016, 17:16

      андрюша, ну поделам ты этого лизуна-гастербайтера отхлестал,форева!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 6 мая 2016, 18:58

      спс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 мая 2016, 14:13

      Где-то здесь щас кучу навалят укротролли

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Reets 6 мая 2016, 14:08

      Футбольные новости на политическом портале.. Хмм.. К чему бы это? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Reets 6 мая 2016, 15:01

      К тому, что этот футбольный портал хочет быть выше в рейтинге! а так сложилось, чтобы быть выше, надо быть лизуном

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