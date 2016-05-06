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    Кейн может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» может согласовать с нападающим «шпор» Гарри Кейном новый контракт. Согласно новому трудовому соглашению, зарплата 22-летнего форварда будет составлять 100 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Тоттенхэма».

    Напомним, действующий контракт Кейна с клубом рассчитан до 2020 года, а зарплата составляет 50 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 25 голов.

    Источник: Daily Mail

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    06.05.2016 12:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 13:23

      Засуетились.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 6 мая 2016, 13:18

      Очень опасен будет на ЧЕ-16!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 6 мая 2016, 12:20

      Заслужил, этот сезон проводит лучше предыдущего. Мододец парень! Никаких понтов, только большая работа.

      0
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