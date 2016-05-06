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    Форвард «Мордовии»: «Безобразие, бардак, хаос – именно так можно описать игру с ЦСКА»

    Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко назвал причины крупного поражения своей команды от ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России. Напомним, что саранский клуб уступил в той встрече армейцам со счетом 1:7.

    «Безобразие, бардак, хаос – все эти слова подходят к первому тайму нашего матча с ЦСКА. Я наблюдал матч со скамейки запасных – мячи в наши ворота залетали на любой вкус. Все комбинации у ЦСКА проходили. Какие тут могут быть объяснения? Просто ребята выше классом. Намного, на две головы. Вышли и доказали это.

    Обстановка в целом была нездоровая: увольнение, не увольнение, какие-то новости в Интернете, то, се. Результат налицо. Нельзя к игре подходить с такими настроениями.

    Установка на игру? Да, обычная футбольная установка… Наш состав, состав соперника, удачи, пошли. Все», – сказал Луценко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2016 08:53
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