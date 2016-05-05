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    Мутко: «Газовик»? В одной лиге не имеют права выступать два клуба от одной структуры»

    Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко объяснил, чем вызвано переименование «Газовика», рассказав о сложностях, которые могут возникнуть у команды при выходе в Премьер-лигу. Напомним, на данный момент оренбургский клуб занимает первую строчку в таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    «Вопрос даже не в названии команды, оно может быть какое угодно. Вопрос в том, что есть регламентные нормы, которые нужно соблюдать любому клубу, иначе он просто не пройдет лицензирование. Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным. И не надо открывать полемику. Есть регламент, он для всех одинаковый. Вот и все», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.05.2016 20:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -16

      мыцык 11 мая 2016, 08:31

      Народное достояние.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 мая 2016, 18:45

      Нет у него точно что то не то с головой.
      Команды профессиональные ИНН разные, мало что хозяин один.
      У нас в половине страны хозяин один ИНН разные и ничего.
      По всей стране Газпром Рязань, Газпром Нижний, Газпром Бурятия и ничего, пол страны разгонять.
      Так и скажи Газпром завыл от двойной нагрузки, а не наводи тень на плетень. МУХЛЕВЩИК. Регламент покажи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 мая 2016, 10:16

      Пора делать ставки, кто победит: Мутко или Миллер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kotmyshka 10 мая 2016, 18:46

      Как прикажет Пукин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 мая 2016, 10:00

      зенит нового спонсора пусть ищет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2016, 02:06

      Ну и для чего они бились, стремились к этому первому месту, чтобы пропустить в РПЛ команды послабее? Абсурд!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 5 мая 2016, 23:00

      Газовик в ПЛ, Зенит в Фнл...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > denisov 6 мая 2016, 11:07

      Хочешь и рыбку съесть и нахуй сесть?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 мая 2016, 22:42

      Все правильно, иначе Спартак - 2 тоже должен будет играть стыки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > Тraumtanzеr 6 мая 2016, 01:01

      разве что со спартаком-1 им играть.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > sold93 8 мая 2016, 21:55

      Идиот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 22:12

      Они будут играть от Оренбурга.Назовутся напр. Оренбуржец. А Газпром непричём))).Даже не спонсор..Так мимо проходил...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 5 мая 2016, 22:10

      Не успела команда выйти в РПЛ, ее уже "душат". Я люблю свою страну.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 5 мая 2016, 21:20

      Мутко мудило вот и всё !!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      чифа > DoNAld DUc 5 мая 2016, 21:33

      это точно

      1
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