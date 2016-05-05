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    Луценко: «Хорошая игра «Мордовии» не означает, что ее кто-то простимулировал»

    Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко выразил недоумение по поводу слухов о якобы стороннем стимулировании команды накануне поединка с «Ростовом» (0:0) в рамках 26-го тура РФПЛ. Напомним, после того матча в прессе прошла информация, что игроки саранского клуба могли быть простимулированы третьей стороной.

    «Я не знаю, на каком уровне, в каких кабинетах обсуждается это самое стимулирование. До нас это не то что не доходит – я даже не представляю, как это может выглядеть. У нас так бывает: выходим на матч, играем, а после финального свистка начинаются такие разговоры. Хорошо сыграли – ага, значит, кто-то стимулировал. До нас они доходят так же, как и до простых болельщиков. До матча ничего подобного не слышали.

    А обещаны были только те премиальные, которые обещал глава республики. Ни о каких доплатах не было речи. Перед «Ростовом» премиальные были обычными», – сказал Луценко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 17:49
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