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    Дерби в сумме «стоило» «Локомотиву» и «Спартаку» 370-ти тысяч

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес штрафы по итогам встречи 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:2). Так, железнодорожники будут вынуждены заплатить 170 тысяч рублей, а красно-белые – 200 тысяч. Причиной денежного взыскания стали использование пиротехники и выкрикивания оскорблений болельщиками обоих клубов.

    «В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

    В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

    В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

    В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей», – говорится в заявлении КДК.

    Источник: РФС

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    05.05.2016 17:36
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 5 мая 2016, 19:09

      Дерби в сумме "стоило" "Локомотиву" и "Спартаку" триста семидесяти тысяч.... Аж слух режет от безграмотности...

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