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    Георгий Габулов пропустит остаток сезона

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен накануне домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Уфой» сообщил, что полузащитник самарцев Георгий Габулов больше не сможет сыграть в этом сезоне из-за травмы.

    «Габулов был прооперирован. Эта операция была не очень серьезной, я думаю, что сейчас он чувствует себя нормально. Но уже известно, что в этом сезоне Габулов на поле не появится.

    Его мысли сейчас связаны с будущим, с продолжением карьеры. Но гораздо важнее его здоровье. Я надеюсь, что Георгий восстановится в кратчайшие сроки», – сказал бельгийский специалист.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.05.2016 16:47
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