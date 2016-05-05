Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мини-футбол. «Аврора» добилась заслуженного чемпионства

5 мая 2016, 15:01

Поединками 20-го тура завершился розыгрыш очередного чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Перед заключительными баталиями все позиции в турнирной таблице были распределены досрочно, командам оставалось лишь не ударить в грязь лицом, достойно завершив сезон, а тем, кто успешной игрой заслужил наград еще и дождаться самой приятной части любого соревнования – торжественной церемонии награждения.

Заключительный тур свел в Санкт-Петербурге лицом к лицу две сильнейшие команды минувшего чемпионата – обладателя «золотого» дубля в сезоне-2015/16 «Аврору» и московский «Торпедо-МАМИ», впервые в истории завоевавший серебро чемпионата. Все вопросы коллектив Эдуарда Баткина снял уже в первом тайме, отправив в ворота москвичек пять мячей – хет-трик на счету Никитиной, по разу отличились Семенова и Гамидова. Открыв счет в матче, капитан петербурженок также гарантировала себе титул лучшего бомбардира женского чемпионата страны. Итогом встречи стала победа хозяек с результатом 5:2.

Не менее ответственно подходила к заключительной игре и пензенская «Лагуна-УОР», завоевавшая бронзовые медали и принимавшая в последнем туре на домашней арене «Тюмень». К слову, настрой на победу присутствовал и в рядах тюменского клуба. По словам капитана сибирячек Александры Самородовой, готовили тюменки своему сопернику и особые «сюрпризы». Но и они не позволили сибирячкам, уже побеждавшим в Пензе, на сей раз оказаться сильнее. После безголевого первого тайма пензячки трижды поразили ворота соперника (отличились Чернова, Крупина и Олькова), на что «Тюмень» ответила лишь голом Завьяловой – 3:1.

По окончании матчей 20-го тура в Санкт-Петербурге и Пензе состоялись торжественные церемонии награждения победителей и призеров Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона 2015/16 гг.

Чемпионат России. 20-й тур

«Аврора» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-МАМИ» (Москва) – 5:2 (5:1)
Голы: Семенова, 2. Никитина, 11, 15, 18. Гамидова, 16 – Григорьева, 6. Бородина, 40

«Лагуна-УОР» (Пенза) – «Тюмень» (Тюмень) – 3:1 (0:0)
Голы: Чернова, 20. Крупина, 27. Олькова, 35 – Завьялова, 36.

Итоговое положение команд:

  1. Аврора – 63 (24 игры)
  2. Торпедо-МАМИ – 40 (24)
  3. Лагуна-УОР – 35 (24)
  4. Снежана-Котельники – 23 (24)
  5. Тюмень – 13 (24)

Бомбардиры: Маргарита Семенова (Аврора) – 22; Анастасия Дурандина (Аврора), Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 20.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Все новости
Все новости
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
18:37
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
15:42
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+