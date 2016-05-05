Орлов: «Аленичев услышал призывы болельщиков «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что московский «Спартак» сохраняет шансы на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Тяжелое поражение в Петербурге заставило Дмитрия Аленичева серьезно пересмотреть свои взгляды на игроков обороны. Молодой тренер, надо отдать ему должное, не побоялся пойти на радикальные меры: против «Локо» места в центе обороны доверили защитникам «Спартака-2» — Илье Кутепову и Александру Пуцко. В игре, которую можно было сравнить с прыжком в последний вагон уходящего поезда, Аленичев сознательно отказался от опытных Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, отсутствовал в составе и итальянец Сальваторе Боккетти.

Дальше больше: по ходу игры болгарина Ивелина Попова заменил свой воспитанник Александр Зотов. То есть призывы болельщиков команды — делать ставку на своих воспитанников — были услышаны тренером. Хотя, вероятно, советы со стороны совпали с мыслями самого Аленичева.

В результате «Спартаку» в матче с сильным соперником удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию. Молодые игроки не подвели своего тренера. Красно-белые использовали последнюю возможность поучаствовать в борьбе за попадание в зону УЕФА. Кстати, если «Зенит» не вылетит из пятерки лидеров, то итоговое пятое место в чемпионате даст право выступать в следующем сезоне в Лиге Европы», – сказал Орлов.