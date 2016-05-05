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    Бэйл: «Не помню, чтобы игроки «Сити» хоть раз попали по нашим воротам. Мы справедливо вышли в финал»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Напомним, наставник англичан заявил, что его команда незаслуженно вылетела из полуфинала Лиги чемпионов, поскольку обе команды не создали моментов в ответной встрече.

    «Не думаю, что нам повезло. Конечно, в эпизоде с забитым голом удача была на нашей стороне, но мы контролировали ход матча. Не помню, чтобы наш соперник нанес хоть один удар в створ наших ворот.

    Матчи такой стадии всегда получаются не особо веселыми, так как никто не желает допустить ошибку. «Реал» абсолютно заслуженно вышел в финал», – сказал Бэйл.

    Источник: Goal.com

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    05.05.2016 13:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 5 мая 2016, 16:51

      финал будет скучным..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 5 мая 2016, 15:39

      да и вы были не лучше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 5 мая 2016, 15:12

      Надеюсь, что Реал в финале проиграет. В наказание за игру в полуфинале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 мая 2016, 15:10

      Реал на фоне МС вышел заслуженно в финал, но будь у них достойный соперник, равный им, то уж не знаю, оказались ли бы они в финале. Надеюсь, в Милане они будут, что называется, рубиться на полную.

      -1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 мая 2016, 14:14

      Да Сити пешком ходил,денежные мешки)а вот бавария-АМ был веселый матч так что не надо говорить что матчи на такой стадии всегда скучные)

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 мая 2016, 13:30

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 5 мая 2016, 13:28

      Если бы залетел какой нибудь дурняк у сити все бы запели по другому,к тому же у реала тоже был дурняк

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 13:23

      100 %

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