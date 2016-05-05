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    Бубнов: «Спартак» является фаворитом в матче с «Динамо»

    Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и бело-голубыми.

    «После выигрыша у «Локомотива» «Спартак» неожиданно вернулся к борьбе за пятое место, дающее право играть в Лиге Европы. Тем более и «Терек» резко сбавил, потеряв кучу очков в последних турах. Спартаковцам нужно обыгрывать «Динамо» и рассчитывать на победу «Ростова».

    Интересно, какое решение примет Дмитрий Аленичев по поводу Боккетти. Защитник вернется после дисквалификации, и захочет ли он разрушать сыгравшую на отлично связку ПуцкоКутепов — ещe вопрос. Не исключаю варианта, при котором Боккетти отправится на фланг обороны, ведь в «Рубине» при Курбане Бердыеве он частенько там играл. В любом случае фаворитом предстоящего матча считаю «Спартак», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.05.2016 12:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 8 мая 2016, 10:46

      Да ты Кэп!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ntaram 5 мая 2016, 16:56

      В кои веки хоть что то положительно о Спартаке !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 мая 2016, 16:13

      бубнов слава богу не особо разбирается в футболе

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 мая 2016, 15:56

      Капитан очевидность. Лучше что в этом матче можно ждать от Динамо это то чтобы не пропустили,а забивать они не могут.
      Сложно с таким подходом хоть в каком матче быть фаворитом.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 15:52

      опять эксперт попадет пальцем в небо, пердон в ***опу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 мая 2016, 14:22

      Интересно, Бубнов с блокнотом сидит чтобы выявить ТТД или потом, анализируя матч с повторами, выводит. Думаю, что будет хороший матч. Оба тренера и клубы не в простой ситуации. Динамо, практически, на стыке. Пусть победит тот, кто сильнее.



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      Рейтинг: +17772

      ilichkadr 5 мая 2016, 14:11

      У нынешнего Динамо все фавориты, даже Анжи......

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 13:21

      Оооооо Бубен пробубнел,да это мы и без тебя знаем перебезчик вонючий.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 5 мая 2016, 12:43

      Какое пятое место ? -случайная победа , разрыв пять очков --с Тереком битва за шестое место !! .

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