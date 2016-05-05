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    Маркевич опроверг информацию о переговорах с «Шахтером»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич опроверг информацию о ведении переговоров с «Шахтером» в интервью сайту болельщиков донецкого клуба.

    – Появилась информация, что вы провели переговоры с руководством «Шахтера». Это правда?

    – Нет, какой там. Никаких переговоров не было.

    – Есть еще какие-то варианты дальнейшего трудоустройства?

    – Я пока об этом не думаю. Есть предложения, но они мне не подходят. Сейчас надо нормально закончить сезон.

    – По каким критериям не подходят? По финансовым условиям или по задачам, которые ставит клуб?

    – Тут все вместе.

    – Предложения из Украины в том числе, или только из-за рубежа?

    – Из-за рубежа.

    – Думаю, страны не назовете?

    – Нет смысла, пока не будет чего-то конкретного. Мои агенты занимаются моим трудоустройством. Как оно будет дальше – не знаю. В принципе, у меня еще год контракта с «Днепром» – вдруг все поменяется за неделю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 10:57
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