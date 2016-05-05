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    Владелец «Лестера» потратит миллион на подарки футболистам

    Владелец «Лестер Сити» и компании King Power бизнесмен из Тайланда Вишай Шривадданапрабха решил сделать подарки своим футболистам за победу в чемпионате Англии. В качестве такого бонуса был выбран автомобиль Mercedes B-Class Electric Drive стоимостью 32670 фунтов стерлингов. Общая стоимость затрат на покупку автомобилей для 30 футболистов составит порядка одного миллиона фунтов.

    Ранее стало известно, что праздновать победу команда будет в Лас-Вегасе. Затраты на поездку в США также взял на себя Шривадданапрабха.

    Источник: Daily Mail

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    05.05.2016 09:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 10:45

      И хозяин и команда и тренер-все просто сказка.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 5 мая 2016, 10:44

      как бы их деньги и подарки не попортили...а то в следующем сезоне провалятся еще(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 5 мая 2016, 09:56

      а тренерскому персоналу по ладе Веста )))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      skiros 5 мая 2016, 09:48

      И собственно зачем им машины.... Можно было как всегда, деньгами отдать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 мая 2016, 09:37

      молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 5 мая 2016, 09:36

      Одно слово -"КРАСАВЦЫ"..

      4
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