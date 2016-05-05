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    Дибос: «Симеоне не станет тренером сборной Аргентины. Месси не хочет этого»

    Карлос Дибос, который являлся помощником бывшего главного тренера сборной Аргентины Альфио Басиле, рассказал о характере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Месси в сборной сам назначал тренеров и вызывал футболистов на матчи. Мы все должны знать это. Все это плохо для Аргентины. И я хочу внести ясность в этот вопрос.

    Я не поверю в то, что есть журналисты, которые уверены, что Симеоне возглавит сборную Аргентины. Месси не хочет видеть его здесь!», – рассказал Дибос в интервью Radio La Red.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 09:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 июня 2016, 14:27

      месси и спрашивать никто не будет...хочет он или нет.... он ушел из сборной....или же его отчислили из нее....
      это Симеоне будет решать ..брать месси в сборную или нет))..но никак не наоборот......если конечн он станет тренером аргентины

      0
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 мая 2016, 15:05

      У Симеоне слишком оборонительный футбол, такой.. рабочий, это не для Месси и вообще не для Аргентины. Вы бы еще в Бразилию его сватать стали.

      2
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      Рейтинг: -5

      Егориус 5 мая 2016, 13:09

      месси твоя задача играть а не руководить, нашелся тоже щегол допинговый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 5 мая 2016, 11:33

      Виной всему чипсы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 мая 2016, 11:00

      Дибос - Бубнов?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2016, 10:49

      замессился совсем

      -1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 5 мая 2016, 10:43

      Больше похоже на чернуху, чем на правду. Ни где, об этом, не трубят и вот одна новость, думаю гон. Если даже, от части, это так, то уверен норм тренер поставит его на место. Игра в сборной - это престиж, если Месси включит заднюю из за Симеоне (пример), то его болельщики сгноят. Надо быть профессионалом, а не брызгать гордо слюной хочу не хочу.

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 мая 2016, 10:40

      с диего могли бы чтото выиграть а так...

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 5 мая 2016, 10:06

      второе место на чм это нормальный результат
      может ему тренером поработать

      1
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      Рейтинг: +238

      Громит > marshal9 5 мая 2016, 10:34

      Второе место у Бразилии.

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 мая 2016, 09:43

      Вот по этому Аргентина так и не может выиграть ЧМ с Месси.Марадона играл в футбол и не лез в дела тренера,футболист должен выполнять требования наставника,а не наоборот!

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