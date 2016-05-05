Дибос: «Симеоне не станет тренером сборной Аргентины. Месси не хочет этого»

месси и спрашивать никто не будет...хочет он или нет.... он ушел из сборной....или же его отчислили из нее....
это Симеоне будет решать ..брать месси в сборную или нет))..но никак не наоборот......если конечн он станет тренером аргентины
Карлос Дибос, который являлся помощником бывшего главного тренера сборной Аргентины Альфио Басиле, рассказал о характере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси в сборной сам назначал тренеров и вызывал футболистов на матчи. Мы все должны знать это. Все это плохо для Аргентины. И я хочу внести ясность в этот вопрос.
Я не поверю в то, что есть журналисты, которые уверены, что Симеоне возглавит сборную Аргентины. Месси не хочет видеть его здесь!», – рассказал Дибос в интервью Radio La Red.