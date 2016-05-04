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    «Реал» – «Манчестер Сити». Автогол Фернандо

    В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реал» обыграл «Манчестер Сити» благодаря автоголу Фернандо. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 23:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 5 мая 2016, 08:02

      Тоже считаю что это гол с рикошетом, а не автогол.

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 5 мая 2016, 06:48

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      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 5 мая 2016, 06:14

      )0

      0
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      Рейтинг: +32

      AfterAll14 5 мая 2016, 05:01

      Ну это не автогол. Когда автогол - значительная часть вины лежит на "забивающем". Тут если рикошет и был, то незначительный.
      Статистика должна быть объективной. Если через 20 лет кто-то посмотрит на протокол матча он должен получить представление о том что произошло. И вот с таким протоколом он сделает вывод что в 2016 году Сити не вышла в финал ЛЧ из-за нерадивого Фернандо. Это несправедливо по отношению к игроку.

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 5 мая 2016, 00:21

      Бейл и все! Сранный Уэльс имеет Бейла!А когда в Якутии Мордовии Хабаровском крае и т.п. будет похожий?

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 5 мая 2016, 00:03

      Наказаны

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 мая 2016, 22:44

      жаль...

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear > TY13R 4 мая 2016, 22:47

      С МС до конца-верю...

      1
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