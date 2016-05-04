«Реал» – «Манчестер Сити». Автогол Фернандо

Тоже считаю что это гол с рикошетом, а не автогол.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реал» обыграл «Манчестер Сити» благодаря автоголу Фернандо. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реал» обыграл «Манчестер Сити» благодаря автоголу Фернандо. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.
Тоже считаю что это гол с рикошетом, а не автогол.
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Ну это не автогол. Когда автогол - значительная часть вины лежит на "забивающем". Тут если рикошет и был, то незначительный.
Статистика должна быть объективной. Если через 20 лет кто-то посмотрит на протокол матча он должен получить представление о том что произошло. И вот с таким протоколом он сделает вывод что в 2016 году Сити не вышла в финал ЛЧ из-за нерадивого Фернандо. Это несправедливо по отношению к игроку.
Бейл и все! Сранный Уэльс имеет Бейла!А когда в Якутии Мордовии Хабаровском крае и т.п. будет похожий?
Наказаны