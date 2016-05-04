Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мхитарян – лучший игрок Бундеслиги в апреле

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Бундеслиги в апреле. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

    Мхитарян поучаствовал во всех трех голах своей команды в матче со «Штутгартом» (3:0), отдал две голевые передачи в игре с «Вердером» (3:2) и еще две – во встрече с «Вольфсбургом» (5:1).

    Также на звание игрока месяца претендовали Юлиан Брандт, Кристиан Пулишич и Артуро Видаль.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Ash-9993 11 мая 2016, 12:11

      Он уже доказал что футболист высшего класса,пожелаем ему новых побед и удач и чтобы травы миновали его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      АНДО 5 мая 2016, 22:20

      по моему он уже один из звёзд европейского футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 мая 2016, 04:18

      ПОРА УЖЕ СТАНОВИТСЯ ЗВЕЗДОЙ НЕ ТОЛЬКО АРМЯНСКОГО ...НО И МИРОВОГО ФУТБОЛА....ВСЕ ЗАДАТКИ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      АНДО 5 мая 2016, 00:15

      красавчик! Так держать!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11