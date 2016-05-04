Мхитарян – лучший игрок Бундеслиги в апреле

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Бундеслиги в апреле. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Мхитарян поучаствовал во всех трех голах своей команды в матче со «Штутгартом» (3:0), отдал две голевые передачи в игре с «Вердером» (3:2) и еще две – во встрече с «Вольфсбургом» (5:1).

Также на звание игрока месяца претендовали Юлиан Брандт, Кристиан Пулишич и Артуро Видаль.