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    Клубный трамвай «Крыльев Советов» запущен в Самаре к 74-летию клуба

    К 74-летию футбольного клуба «Крылья Советов» в Самаре запущен трамвай, посвященный команде. На нем изображены фото болельщиков самарского клуба и афиша майских матчей, которые «Крылья» проведут на домашнем стадионе «Металлург».

    «С сегодняшнего дня трамвай курсирует по маршруту №22. В дни матча в салоне клубного трамвая будут проходить промо-акции. Утром 6 мая на этом маршруте приглашать болельщиков на футбол и раздавать специальные флаеры один из игроков «Крыльев» и Крыс Лютик. Обладатели этих флаеров будут участвовать в розыгрыше-лотерее на «Металлурге» и получат возможность выиграть призы от клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

    После 26 туров самарцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.05.2016 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 мая 2016, 15:16

      Надо будет прокатиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 12:53

      Че за ггг?в последних матчах тоже выставят трамвай в защите?

      -2
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