Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лепехин: «Завоевать золото будет непросто, поскольку не все зависит от «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургской команды выиграть в текущем сезоне РФПЛ.

    За четыре тура до окончания турнира «Зенит» уступает лидеру турнирной таблицы ЦСКА четыре очка.

    «Пока есть теоретические шансы, надо бороться. Да, завоевать золото будет непросто, поскольку не все зависит от «Зенита». Но надеюсь, в оставшихся четырех матчах петербуржцы не потеряют очков, тогда как на осечки конкурентов можно рассчитывать. «Ростов» оступится точно – доказательством тому стало поражение от «Мордовии». А вот с ЦСКА сложнее. Конечно, всякое бывает в футболе, но рассчитывать на неудачу «армейцев» особо не стоит. Да, «Зенит» легко разобрался с ЦСКА в финале Кубка, однако упускать чемпионство подопечные Леонида Слуцкого не намерены», — сказал Лепехин.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 11:05

      Тут реальные команды которые борятся это цска ростов зенит и краснодар,да именно КРАСНОДАР,тут все еще может поменяться как и аутсайдеры поднимктся так и лидеры оступятся,ничего не ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 мая 2016, 10:27

      А от кого тогда зависит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 4 мая 2016, 10:10

      Да ладно, блядь?! Внатуре не все от "Зенита" зависит? А мы-то думали, что все! Раскрыл нам всем глаза, спасибо.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11