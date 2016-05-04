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    Гвардиола: «Отдавал всю жизнь «Баварии». Надеюсь, новый тренер будет счастлив здесь»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола после поражения от «Атлетико» в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что гордится своими подопечными. Напомним, что по окончании сезона испанский специалист покинет мюнхенскую команду и возглавит «Манчестер Сити».

    «Мои поздравления «Атлетико». Это был хороший матч. Уверен, что во всей Европе насладились этой игрой. Мы сделали все, что могли. Горжусь своими подопечными. Эту команду ждет блестящее будущее. Сегодня мы все – я, игроки и болельщики – расстроены, но мои парни все равно могут гордиться тем, что им удалось сделать в этом сезоне.

    Мне нравилось здесь работать из-за этих футболистов. Новый тренер должен быть счастлив, что сможет работать с ними. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» и делал все для этого, я всю свою жизнь отдавал этой команде.

    Я горжусь нами. Мы очень хорошо играли во втором тайме в Мадриде и на протяжении всего матча сегодня. Мы играли просто прекрасно против «Ювентуса», «Бенфики» и «Атлетико».

    Повторюсь, моей целью была победа в Лиге чемпионов с «Баварией», и мы играли настолько хорошо, насколько могли. Я очень доволен временем, проведенным здесь. Я получил огромное удовольствие. Титулы – это просто статистика. Но я могу заверить вас, что отдал всего себя этой команде. Я тяжело работал, чтобы адаптироваться в Бундеслиге и сделать своих игроков лучше. Я ни о чем не жалею», – отметил Гвардиола.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2016 01:45
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +32

      AfterAll14 5 мая 2016, 05:18

      Бавария круто очень поменяла инновационный суперэффективный футбол Хайнкеса на вымирающий деградирующий но сильно распиаренный тики-таки Гвардиолы.
      Лучше бы уж Клопа взяли, он с Боруссией показывал что-то наиболее близкое к Хайкенсу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 4 мая 2016, 18:18

      Хосепы с возу, кобыле легче!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 мая 2016, 14:41

      В АПЛ его ждет провал, ИМХО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 мая 2016, 12:01

      Этот "великий" тренер взял готовую команду "Барселону",где весь состав был наигран во всех возрастных группах,которые затылком чувствовали друг друга,выгнал маститого Златана.и выиграл все1 Стал "великим". А между тем практически с теми же игроками Испания выиграла чемпионаты Европы и мира. При чем тут гениальность Гвардиолы? Просто повезло человеку. Бывает... Можно взять лучших игроков из состава прямых конкурентов.(Гетце,Левандовски
      ...) и выирывать немейкий чемпионат,где Бавария и без него проигрывает только 2 раза в году. При чем тут гениальность??? Команды Гвардиолы владеет мячом 75% игрового времени... Ну и пусть владеют. Жаль М.Сити.такие футболисты там... Станут еще одной стадой баранов "гениального" пастуха)))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 4 мая 2016, 10:44

      Видно уже какой "великий" тренер хотя бы по двум матчам с Атлетико. В первой игре по непонятным причинам оставил в запасе почти на весь матч железного игрока основы Мюллера, во второй после пропущенного гола, когда практически любой нормальный тренер пытается как то изменить игру, сделал только одну замену, и стоял дальше жевал сопли до финального свистка.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > teodogat 4 мая 2016, 10:59

      О, эксперт поъехал. А самое главное - как четко до мелочей разобрал работу Гвардиолы, ух. И откуда у вас столько познаний в тренерском ремесле?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder > FCBarcelona1713 4 мая 2016, 12:01

      О еще 1 эксперт, я 17 год болею за Баварию и я почти согласен с тем, что написано выше

      -1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BlackMurder 4 мая 2016, 15:20

      teodogat ничего толкового не сказал, там даже рассматривать нечего, чтобы соглашаться или не соглашаться. Выставляется же так, будто все по полочкам разложено, все факты разобраны, прямо как у настоящего эксперта. А на деле лишь: "фу, он все делает не так, кто-нибудь другой на его месте сделал бы лучше".

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 4 мая 2016, 09:37

      думаю просто зря объявили заранее, что он уходит из Баварии...

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 4 мая 2016, 09:37

      В Англии ему тяжело будет со своей дрочильной тити-какой

      2
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 4 мая 2016, 08:50

      Не уверен, что при нем МС будет чемпионом Англии.. Скатертью дорожка, Дон Кихот....

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 08:25

      Атлетико красавы,знал что бавария забьет на мяч больше,и уверен был чио аилетико распечатает мяч в ворота баварцев итог2-1 ждем реванш атлетико-реал)

      -2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 4 мая 2016, 04:37

      Гвардиола последнее слово не сказал. Желаю ему построить великолепную команду в Англии!

      2
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