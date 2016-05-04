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    Пеллегрини: «Можем сотворить новый виток в истории, но для этого необходимо побеждать «Реал»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заверил, что его команда намерена играть в атакующий футбол и владеть мячом в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Мы должны стремиться попасть в финал, до которого прежде не добирались. Мы не сомневаемся в своих способностях и намерены продемонстрировать их на практике. Всегда приятно вернуться на «Сантьяго Бернабеу», с этим стадионом у меня связаны самые приятные воспоминания. Приезжие команды всегда ощущают здесь большое давление со стороны болельщиков, но у нас есть необходимый характер и подбор игроков, чтобы победить.

    Мы можем сотворить новый виток в истории клуба, но для этого необходимо сыграть действительно хорошо. В Манчестере мы старались прессинговать, много играть в отборе, но это был не наш день. Завтра постараемся с самой первой минуты владеть мячом и атаковать. Судьба великих матчей решается лучшими игроками, но мы должны и атаковать, и обороняться как команда против всего «Реала», а не против одного только Криштиану.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2016 00:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 мая 2016, 20:46

      ...верю в МС - 1-1...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 4 мая 2016, 04:57

      А я вангую, что МС будет хорошо обороняться и пропустит один мяч, который он отыграет в одной из нечастых контратак.

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      Рейтинг: +35

      y-ago 4 мая 2016, 01:21

      Реал посильнее МС, поэтому должен побеждать его. А вот финал...Мне почему-то вспомнился !"Колобок", который ушел и от бабки с дедом, и от волка с медведем, как Алетико от Барсы с Баварией. Реал же для него должен стать лисой и сожрать этот недопеченный, наглый комок теста. Удачи ему в этом и приятного аппетита!

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