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    Роналду: «Никогда не имел кумиров и не пытался походить на кого-то»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что никогда не равнялся ни на кого из футболистов.

    – На кого вы равнялись, когда занимались в юношеской академии «Спортинга»?

    – Честно говоря, никогда не имел кумиров и не пытался походить на кого-то. За «Спортинг» играла уйма великих футболистов, но я всегда думал о будущем. Думал о том, как пробиться в сборную. Чувствовал, что оказаться в топ-клубе будет сложно, но мне это удастся, тогда как заслужить место в сборной всегда труднее.

    После этого все произошло очень быстро. Я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и вскоре оказался в сборной. Примерами для подражания назову Фернанду Коуту, Руя Кошту и Луиша Фигу, так как это самые громкие имена в португальском футболе.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 20:31
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