Карасев: «Хочется отработать на Олимпиаде и Евро-2016 так, чтобы Россия за нас не краснела»

Российский футбольный рефери Сергей Карасев поделился впечатлениями от его назначения на матчи Евро-2016 и Олимпийских игр.

– Что для судей значит футбольный турнир Олимпиады? Считаете его равным чемпионатам мира и Европы или рассматриваете больше как экзотику?

– Я могу сравнивать уже после самих турниров. Тем более что еще полгода назад назначения на Евро и Олимпиаду казались мне мечтой. Хочется выступить, как говорится, от и до, и чтобы Россия за нас не краснела. Это большое событие для нашего судейства. Участие в двух таких турнирах – это фантастика!