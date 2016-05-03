Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, это случится уже в этом году»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем лидерстве в гонке бомбардиров в Лиге чемпионов за всю историю и рассказал, что значит для него этот турнир.

    «Это большая честь – осознавать, что я лучший бомбардир Лиги чемпионов за все время. Конечно, я очень рад, что добился этого. Лига чемпионов – турнир особого рода. Это турнир, который «Реал» очень любит. Мне посчастливилось выиграть его дважды, и, конечно, я хочу выиграть его еще не раз. Надеюсь, это случится уже в нынешнем году. Болельщики без ума от Лиги чемпионов, и я, безусловно, тоже очень люблю этот турнир. Он особенный», – сказал Роналду.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11