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    Гвардиола: «Нам не следует думать о том, сколько голов мы забьем «Атлетико»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Атлетико». Напомним, в первой встрече мюнхенский клуб уступил со счетом 0:1.

    «Не следует думать о том, сколько голов мы забьем. В первую очередь необходимо хорошо защищаться и контролировать игру. Хотим много владеть мячом и забивать голы. «Атлетико» здорово обороняется, но и атаку всегда готов провести что надо. С такими соперниками играть действительно сложно. Это очень сыгранная команда, взаимопонимание у мадридцев просто блестящее. Но свои моменты мы создадим, пусть, возможно, и не так много.

    Это мой последний матч Лиги чемпионов в Мюнхене, и тут ко мне всегда относились очень хорошо. Футбол в Германии имеет свои особенности, и к каким-то вещам мне пришлось адаптироваться. Но я получил бесценный опыт. За время моей работы с «Баварией» мы добились серьезных успехов. Но выйти в финал Лиги чемпионов всегда невероятно тяжело», – сказал Гвардиола.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 17:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 3 мая 2016, 19:17

      ты жизнью рисковал не забудь.завтра либо праздник либо ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 3 мая 2016, 18:26

      Забейте хотя бы один...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 мая 2016, 17:29

      3:1

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 3 мая 2016, 17:28

      Это твой последний шанс , Хосеп , доказать всем что ты топ-тренер !

      0
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