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    «Реал» и «Барселона» получили предложение о покупке Куртуа

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Агент бельгийского игрока уже предложил услуги своего клиента двум испанским командам – «Реалу» и «Барселоне».

    Отмечается, что 23-летний вратарь сообщил руководству «Челси» о желании уйти из лондонского клуба, поскольку тот не будет выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Новый наставник «синих» Антонио Конте не собирается препятствовать желанию футболиста.

    Напомним, что рыночная стоимость Куртуа составляет 35 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    03.05.2016 15:27
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 мая 2016, 19:19

      Короче гнать его поганой метлой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 мая 2016, 19:19

      Как оказалось парень то с гнильцой ... Он и раньше плакался , что в Челси все х..во...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 мая 2016, 18:51

      Офигеваю с нынешних футболистов. Гнать его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 3 мая 2016, 17:07

      Если это так то пошел к черту вшивая тварь...недостоин синей формы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS 3 мая 2016, 16:57

      зачем было великого Чеха продавать... поспешили..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 3 мая 2016, 16:15

      Классный же вратарь был, я сейчас порой играет как...Игорь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 3 мая 2016, 16:05

      Да он черт ему не место в достойном клубе!!!С тонущего корабля бежит,пусть лучше вспомнит как пропускал то в ближний,то в очко,то за шиворот...дырка настоящая!!!

      4
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      Рейтинг: +51

      Fenom 3 мая 2016, 15:36

      Куртуа себя показал вон в Челси
      Навас и Браво даже на лавку его не пустят))

      4
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Fenom 3 мая 2016, 15:51

      для него тренироваться рядом с Навасом или Браво уже честь)

      1
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