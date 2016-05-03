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    Кейн: «После матча игроки «Челси» вели себя так, будто стали чемпионами АПЛ»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остался недоволен поведением игроков «Челси» после матча 36-го тура чемпионата Англии (2:2). Напомним, что ничейный результат лишил «шпор» шансов на победу в АПЛ.

    «О чем можно говорить, если бывший чемпион радуется ничьей с нами так, будто победил в Премьер-лиге. Это показывает, что мы провели хороший сезон и все делали правильно.

    Конечно, мы все разочарованы, но теперь нам необходимо двигаться дальше. Нужно думать о следующем сезоне», – сказал Кейн.

    Источник: FourFourTwo

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    03.05.2016 12:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 3 мая 2016, 18:39

      А откуда игрок Тоттенхэма может знать, как празднуют чемпионство в АПЛ? XD

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      AfterAll14 3 мая 2016, 16:46

      Молодая команда, упустили преимущество в 2 мяча в принципиальном матче, распсиховались, наломали дров. Бывает. Команда хорошая, с потенциалом.
      А Челси и так бы Лестеру 3 очка слил, так что психовать не стоило.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 3 мая 2016, 16:13

      Владелец Лестера,им премию обещал видимо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 3 мая 2016, 15:18

      Занозу шпорам в жо..у вонзил Эден Азар)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2016, 13:52

      Лестер лучший!!! шпоры и в подметки им не годятся в прямом и переносном

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 мая 2016, 13:43

      Челси становится командой разрушителем чужих мечтаний )))
      Ливерпуль,тотенхем,кто дальше ))))

      5
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      Рейтинг: +39

      Hazard_10 3 мая 2016, 13:42

      Пусть чахолку прикроет, просрали 2:0 и ещё тут словами кидается, ещё вели себя как дикари.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 3 мая 2016, 13:40

      как бы его пукан не разорвало бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 мая 2016, 13:25

      А вы себя вели так, будто вашей целью было не выиграть, а поломать соперников в прямом смысле этого слова. Деревянные по самое не хочу.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 3 мая 2016, 12:43

      Во время матча игроки "Тоттенхема" вели себя так, будто стали свиньями

      10
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      Рейтинг: +128

      shmag > IAmZlatan 3 мая 2016, 12:55

      вот уж точно!играли грязно,как какие-то ублюдки дворовые

      13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > shmag 3 мая 2016, 13:29

      ты хотел сказать играли как атлетико?)))

      1
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      Рейтинг: +128

      shmag > diadushka 3 мая 2016, 13:31

      ну, если честно,атлетико так палку не перегибал никогда как вчера тоттэнхем.даже на тренера-старика руку подняли.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > shmag 3 мая 2016, 14:11

      да нееет)))
      Тотенхем на эмоциях психанули и начали грязно играть, когда игра стала не получаться! А атлетико всегда так играет ОСОЗНАННО! Поэтому, что касается грязи матрасники впереди планеты всей)

      -1
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