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    Роналду: «Ощущал себя особенным еще в детстве. Нет сомнений, что я войду в историю»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что его имя войдет в историю футбола.

    - О каких футбольных высотах вы мечтали в юности?

    - Всегда ощущал, что являюсь особенным, даже когда только начинал карьеру в «Спортинге». Чувствовал, что рано или поздно стану профессионалом высочайшего класса. Не думал, что все произойдет так быстро, но готовил себя к этому, ибо знал, что талант у меня есть. Всегда усердно работал и верил в свой потенциал – и в академии «Спортинга», и в «Манчестер Юнайтед», и в «Реале». Я все больше развивался как игрок, как человек, как личность и наслаждался своей работой.

    - Каким футбольный мир будет помнить Роналду через 20 или 30 лет?

    - У меня нет сомнений, что я войду в историю футбола. Нравится это людям или нет, числа говорят за себя. Я буду стоять в одном ряду с легендами. Кому-то это нравится, кому-то нет, но что бы там ни говорили, уверен, я уже обеспечил себе видное место в истории футбола.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 12:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 мая 2016, 09:39

      Как там, в "Золотом телёнке", "жалкая, ничтожная личность".....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 5 мая 2016, 09:38

      Самовлюбленный дебил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2016, 06:54

      Закончит играть и забудут его.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 4 мая 2016, 10:43

      Ну все правильно сказал... Войдет в историю, будет стоять в одном ряду с легендами... так и будет, все правильно... Чего не нравится-то? Правда же!

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 4 мая 2016, 07:25

      Высокомерно! Желаю МС победы сегодня!

      -2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 4 мая 2016, 05:29

      Не нравятся мне такие себялюбы. Он, наверное, когда онанирует, себя представляет.... Брррр....

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 мая 2016, 16:41

      Войдешь в историю, ток с подмоченной репутацией.

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 3 мая 2016, 16:12

      И его золотую статую установят в сортире Сантьяго Бернабео)))

      2
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      Рейтинг: +14

      Argentina Messi 10 3 мая 2016, 15:15

      Вот основная. причина моей ненависти!!!
      Он слишком много произносить слово "Я" все ведущие легенды никогда не говорили, что у нас уже есть место в историю. Да он атлет, один из лучших, красив, но согласитесь, он слишком себя любить и в основном по этому его не любят

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Argentina Messi 10 3 мая 2016, 16:07

      Уверен, и Марадонна и Пеле, и многие другие не раз называли себя лучшими.
      И это не повод для ненависти

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > roman230582 3 мая 2016, 16:11

      уверен, что кокорин с дзюбой тоже в глубине души называют себя особенными!

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Argentina Messi 10 4 мая 2016, 05:29

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Argentina Messi 10 4 мая 2016, 10:08

      Кассиуса Клея послушай!)) Его ты тоже ненавидишь???

      2
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 3 мая 2016, 15:10

      В России не принято себя хвалить, а в других странах говорить о своих достоинствах не является признаком высокомерности.

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