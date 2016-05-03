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    «Лестер» получит 190 миллионов за победу в Премьер-лиге

    «Лестер Сити» получит около 190 миллионов евро благодаря победе в английской Премьер-лиге, сообщает Repucom. В эту сумму входят призовые за победу в Премьер-лиге, доходы от участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также прибыль от повышения интереса болельщиков во всем мире к клубу. Сумма может быть увеличена за счет новых спонсорских контрактов.

    Напомним, что после ничейного результата в матче 36-го тура Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), «Лестер» досрочно стал чемпионом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 10:42
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 19:21

      Интересно,какой неадекват поставил минус за безобидный вопрос? Диктор,ты здесь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > андрей андреев 3 мая 2016, 20:45

      Зачем вообще на это обращать внимание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 16:01

      А если что, Ростову сколько дадут?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 3 мая 2016, 14:57

      выиграл РФПЛ в долгах по самые помидоры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 мая 2016, 13:28

      Коротко и по делу. Выиграли чемп-хороший бюджет на несколько лет команде обеспечен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 3 мая 2016, 12:25

      Ого! Ну вот теперь усилят составчик!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 3 мая 2016, 11:03

      как же нашей премьер лиги далеко до АПЛ

      4
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > tembot07 3 мая 2016, 11:29

      не надо о грустном! очередь Ростовушки!

      4
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