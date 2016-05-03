Энрике останется в «Барселоне» еще на сезон

Да придурок кому он нужен сколько очков он потерял на заменах. Рафинья, Мунир, Роберто кривоногие футболисты не уровня даже Гранады! Выпускает и эксперименты ставит. Сколько очков в Премьере потеряла Барселона из-за его тупости. Каждый раз говно есть и все равно выпускает их в плохое время, таких футболистов нужно выпускать когда минут 5 остается, а не в основной состав.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике продолжит работать в Каталонии до окончания своего контракта, который рассчитан до середины 2017 года. На такое решение повлиял вылет команды из Лиги чемпионов после проигрыша в четвертьфинале мадридскому «Атлетико». При этом «Барселона» все еще претендует на победу в чемпионате Испании и Кубке страны.