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    Энрике останется в «Барселоне» еще на сезон

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике продолжит работать в Каталонии до окончания своего контракта, который рассчитан до середины 2017 года. На такое решение повлиял вылет команды из Лиги чемпионов после проигрыша в четвертьфинале мадридскому «Атлетико». При этом «Барселона» все еще претендует на победу в чемпионате Испании и Кубке страны.

    Источник: Sport.es

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    03.05.2016 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      kolley 5 мая 2016, 22:24

      Да придурок кому он нужен сколько очков он потерял на заменах. Рафинья, Мунир, Роберто кривоногие футболисты не уровня даже Гранады! Выпускает и эксперименты ставит. Сколько очков в Премьере потеряла Барселона из-за его тупости. Каждый раз говно есть и все равно выпускает их в плохое время, таких футболистов нужно выпускать когда минут 5 остается, а не в основной состав.

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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > kolley 6 мая 2016, 22:47

      роберто вполне хороший игрок, ну только не на позиции ПЗ...что уж зря то

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