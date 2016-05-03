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    Раньери получит 5 миллионов за чемпионский титул

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери получит 5 миллионов фунтов стерлингов за победу своей команды в чемпионате Англии. Чемпионский титул достался «Лестеру» после ничейного результата в матче 36-го тура «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

    Напомним, что в июле прошлого года итальянский специалист подписал контракт с «Лестером», который рассчитан на три сезона. В нем была указана система премиальных, по которой за чемпионское звание Раньери получит 5 миллионов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.05.2016 08:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 мая 2016, 14:10

      ну вообще то не так...6 миллионов за чумпионство и по 150 тыс за каждое место выше 17...как то так

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 мая 2016, 12:53

      Деньги это хорошо. Но он вошел в историю... Это бесценно!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 3 мая 2016, 12:48

      ПРОИЗОШЛО ЧУДО ЛЕСТЕР ЧЕМПИОН!!!!РАНЬЕРИ ПЕРЕПУТАЛ ВСЕМ КАРТЫ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 3 мая 2016, 12:23

      Красавчики! Каждому по столько надо выплатить! Не то что наша премьер лига! Получают еще больше непонятно за что!

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 мая 2016, 12:11

      За такую работу грех не дать такие деньги,вся команда большие мододцы)

      0
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      Рейтинг: +3

      cherzav 3 мая 2016, 10:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2016, 10:41

      Заслуженно.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 10:39

      Молодцы! Заслуженно!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 мая 2016, 10:28

      Молодца!!! главный создатель победы Лестера!!!!

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 3 мая 2016, 09:50

      Честно заработал

      2
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