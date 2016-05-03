Раньери получит 5 миллионов за чемпионский титул

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери получит 5 миллионов фунтов стерлингов за победу своей команды в чемпионате Англии. Чемпионский титул достался «Лестеру» после ничейного результата в матче 36-го тура «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

Напомним, что в июле прошлого года итальянский специалист подписал контракт с «Лестером», который рассчитан на три сезона. В нем была указана система премиальных, по которой за чемпионское звание Раньери получит 5 миллионов.