Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фоменко: «Надеюсь, у ребят хватит ума на то, чтобы не переносить конфликт в сборную»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал конфликт, который произошел в матче 24-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» (3:0).

    Напомним, футболисты устроили массовую драку, поводом для которой послужил поступок Тараса Степаненко, показавшего болельщикам киевлян эмблему «горняков» после третьего гола.

    «Какой смысл нервничать, когда задачи нужно решать. Если они будут разбираться между собой, некогда же будет делом заниматься. Они прекрасно это понимают.

    Не будет ли в сборной конфликтов? Я надеюсь на это. Что у ребят хватит ума на то, чтобы это не вылезало в составе сборной. Нам придется длительное время находиться всем вместе, готовиться к матчам. Чтобы не пропало дело, придется все это убирать. А за них это никто не сделает», – сказал Фоменко.

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2016 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 3 мая 2016, 18:17

      Пусть сами и разбираються. Нет скамейку греть как минимум. Это не Блогин у которого любимчики в сборной были в 70% состава из Динамо..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Ailend 9 мая 2016, 03:05

      Блохин*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 3 мая 2016, 12:40

      выгнать петушару ярмолу со сборной и конфликтов не будет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11