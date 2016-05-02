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    Симеоне: «Есть много способов играть в футбол»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, первую встречу мадридцы выиграли со счетом 1:0.

    «В первой игре мы играли так, как нам удобно. Завтра мы увидим силу обеих команд. Я не думаю, на «Баварию» оказывается какое-то дополнительное давление. Ход завтрашней игры будут зависеть от психологической устойчивости команд .

    Работа, которую мы делали на протяжении четырех с половиной лет, понемногу начинает приносить плоды. У нас есть несколько новых игроков и м не действительно нравится работать с ними.

    Футбол – фантастический спорт. Есть много способов играть в футбол. Все зависит от того, какие игроки есть в твоем распоряжении. Для меня большая радость быть здесь и работать с этим составом.

    Я нервничаю перед каждым матчем. Завтра мы хотим победить, сыграть в футбол и добиться успеха», – сказал Симеоне.

    Матч «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    02.05.2016 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 16:33

      Да, есть много способов играть в футбол, например - грязно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 2 мая 2016, 20:51

      Симеоныч может стать одним из лучших тренеров в истории!
      Арсенал по нему плачет

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