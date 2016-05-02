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    Дзюба: «Еще года нет, а уже два трофея»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1). Сам Дзюба эту игру начал на скамейке запасных и вышел на поле только на 74-й минуте.

    «Я понимал, что главное сегодня результат, и все амбиции нужно засунуть подальше. Главное – это победа, тем более над ЦСКА. Мы две лидирующие команды, два бренда, два гранда. Уверенно мы победили. Рад за ребят, которые взяли первый трофей в жизни. Рад за Артура Юсупова, который забил гол. Теперь я видел все в жизни. Постараемся выиграть еще один трофей. Будет тяжело, так как все в руках ЦСКА. Надеемся, что это поражение их немного собьет», – сказал Дзюба.

    Также футболист поделился эмоциями от своего второго трофея в «Зените».

    «Потрясающие ощущения. Еще года нет, а уже два трофея. Это то, ради чего мы играем. Очень счастлив победе и тому, что мы обыграли такого сильного соперника. Это дорогого стоит. Мы Виллаш-Боаша чуть не уронили. Многие думали, что это я виноват, но это не я. Он уже уходит из «Зенита» победителем».

    Кроме того, Дзюба прокомментировал травму Аарона Оланаре.

    «Гол во втором тайме и пенальти дали нам огромное преимущество. Мы были чуть-чуть лучше. И ЦСКА после потери Оланаре было тяжело перестроиться. Но мне кажется, он сам себя сломал этим сальто после гола. Все супер. Казань для нас удачный город».

    Источник: Р-Спорт

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    02.05.2016 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 мая 2016, 09:24

      В Казани у вас вероятно всё проплачено

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 2 мая 2016, 22:26

      Даешь на ТРЕТИЙ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 2 мая 2016, 20:41

      Забил гол играй дальше!Финал,эмоции,но зачем через себя прыгать с забинтованным коленом...Подставил команду на эмоциях...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 2 мая 2016, 20:19

      Это просто праздник какой-то, аж ладошки вспотели!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 2 мая 2016, 20:16

      Дишман, ты никогда ничего не будешь значить, мелкий пацан!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 2 мая 2016, 19:58

      Пацан ты дешёвый!

      -2
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