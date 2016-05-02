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    Панов: «В финале Кубка России мы увидим серию пенальти»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов накануне финала Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, основное время команды завершат вничью, а победителя выявит серия пенальти.

    – Предстоящую игру можно назвать встречей равных соперников, поэтому шансы команд оцениваю как 50 на 50. «Зенит» и ЦСКА одержали уверенные победы в последних матчах: питерцы разгромили «Кубань», а москвичи – «Урал». К финалу подготовились хорошо, ничего не скажешь.

    – Можно ли ждать в финале много голов?

    – Мне кажется, для этого есть основания. Предположу, что матч закончится результативной ничьей – 1:1 или 2:2, и мы увидим серию пенальти. Я так думаю, потому что у команд есть некоторые проблемы в обороне.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.05.2016 13:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 мая 2016, 18:00

      серию пенальти увидели сполна ,только в одни ворота

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 2 мая 2016, 17:46

      не надо панову делать прогнозы... не умеет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 мая 2016, 15:50

      Саня, завязывай с бухлом!

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