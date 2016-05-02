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    Генеральный директор «Ювентуса»: «Не сможем помешать «Реалу» вернуть Морату»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринский клуб не имеет права отказывать «Реалу» в приобретении нападающего Альваро Мораты. Напомним, что мадридцы имеют приоритетное право выкупа форварда за 30 миллионов евро.

    «Конечно, мы хотим оставить Морату у себя, но в данном случае от нас ничего не зависит. Судьба Альваро находится в руках руководства «Реала», – сказал Маротта.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мората провел 32 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    02.05.2016 11:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:54

      Монета ответь благодарностью тому клубу который тебе сделал Имя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 мая 2016, 13:00

      Сам Альваро должен принять решение!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 2 мая 2016, 12:18

      Мората, оставайся в юве!В реале тебя ждет банка

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